PM prende três pessoas após achar vítima presa em árvore Uma denúncia anônima sobre um seqüestro levou a Polícia Militar a encontrar nesta terça-feira, 30, uma pessoa amarrada numa árvore no bairro de Quitaúna, em Osasco, na Grande São Paulo, e prender três pessoas acusadas pelo crime. Após encontrar a vítima, os policiais começaram uma busca nas proximidades do local e prenderam o trio acusado do seqüestro consumindo drogas dentro de um barraco. Ali, eles confessaram o crime. Com eles, foram apreendidas duas toucas, dois cadernos de anotações referentes ao movimento do tráfico de drogas, uma balança de precisão, várias munições, cartões bancários, cinco celulares, quatro chaves de carros, um tablete de cocaína, 42 pedras de crack e uma porção de maconha. Socorrida, a vítima foi encaminhada pelos policiais ao Hospital Municipal de Osasco. Os presos foram atuados por tráfico de drogas, lesão corporal e seqüestro no 1º Distrito Policial de Osasco, na Vila Pestana.