São Paulo - Policias Militares prenderam três pessoas com drogas na tarde deste domingo, 26, durante a realização da 15ª Parada do Orgulho LGBT. De acordo com o major da PM, Wagner Rodrigues, foram encontrados com os suspeitos, ao todo, 56 porções de cocaína e 160 frascos de lança-perfume. Os detidos foram encaminhados ao 4ºDP, na Consolação, e ao 78º, nos Jardins.