PM prende três supostos traficantes na Baixada Fluminense

SÃO PAULO - Três supostos traficantes foram presos na manhã desta segunda-feira, 5, na comunidade Parque Tietê, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Um dos presos seria chefe do tráfico de drogas nas favelas Morro Azul, no Flamengo, na zona sul do Rio, Fumacê, em Realengo, na zona oeste, e Igrejinha, no bairro do Caramujo, em Niterói.

Com os presos foram apreendidos duas pistolas, uma espingarda calibre 12, rádios transmissores e drogas. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti).