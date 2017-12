PM prende trio durante assalto à residência na zona sul A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira, 28, três pessoas acusadas por roubo a residência e retenção de vítimas. De acordo com a PM, uma denúncia levou os agentes da 1ª Companhia do 12º Batalhão até a Rua Doutor Abelardo Cesar, na Vila Primavera, zona sul de São Paulo, onde os suspeitos realizavam um assalto à residência. Ao perceberem a chegada dos policiais, o trio fez a família refém. Após negociação, os acusados libertaram as vítimas e se entregaram. Com eles, foram apreendidas duas armas, mas ninguém se feriu. O caso seria registrado no 27º Distrito Policial da capital.