PM reage a assalto e mata bandido em SP Um bandido morreu e outro conseguiu fugir em uma tentativa de assalto contra o sargento Cláudio Gonçalves de Souza, de 40 anos, lotado no 18º Batalhão da Polícia Militar. Por volta das 22h30 de ontem, na esquina da Avenida Deputado Emílio Carlos com a Rua Tomaz Antonio Vilalba, no bairro do Limão, o policial, à paisana, estava dentro de sua Parati azul, placas BRJ 4950-SP, ao lado da namorada, Andréia da Silva, quando dois jovens, um de cada lado do veículo, anunciaram o roubo. O policial sacou a arma e atirou contra o peito de Rodrigo Alves, de 19 anos, que estava armado com uma pistola calibre 9mm. O comparsa de Rodrigo fugiu. O bandido baleado ainda foi socorrido no Pronto-Socorro do Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, onde morreu. O caso foi registrado no 40º Distrito Policial, de Vila Santa Maria.