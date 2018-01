PM recupera 50 computadores roubados em SP Policiais militares conseguiram recuperar esta manhã 50 computadores de uma empresa de automação indústrial que foram roubados esta madrugada. Policiais da 1ª Companhia do Terceiro Batalhão prenderam Hildenberg Dantas da Silva, 30 anos, com os equipamentos eletrônicos em uma perua kombi na rua Emílio de Souza Docca, na Vila Santa Catarina, zona sul da capital, próximo à empresa assaltada. Segundo a polícia, o preso faz parte de uma quadrilha que atua na região no roubo de equipamentos eletrônicos.