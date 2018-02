PM reforça efetivo, mas 3 famílias são roubadas No mesmo dia em que a Polícia Militar reforçou a segurança na Baixada Santista e nos litorais norte e sul de São Paulo, três roubos - dois deles a residência - foram registrados em Ubatuba. No primeiro caso, uma família de Campinas foi abordada por dois criminosos. Foi anteontem à noite, após chegarem a uma casa alugada em Maranduba. Em outro episódio, em Itaguá, próximo ao centro de Ubatuba, três jovens que estavam em um carro parado foram surpreendidos por uma dupla de assaltantes. Um deles atirou contra a moça de 19 anos. O tiro pegou de raspão nas costas, mas ela já foi liberada do hospital.