PM registra 15 BOs no Estado de São Paulo A Polícia Militar registrou 15 boletins de ocorrência em todo o Estado de São Paulo até as 18 horas de ontem. Desde sexta, a PM tem cumprido essa tarefa por determinação do secretário da Segurança Pública, Ronaldo Marzagão. O procedimento foi adotado por causa da greve da Polícia Civil, que registra apenas os casos considerados graves.