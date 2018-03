PM se confunde e mata caseiro Numa ação desastrada, a Polícia Militar de Mairinque abriu fogo contra parentes de um jovem sequestrado, acreditando serem os bandidos. O caseiro Severino Rocha, de 40 anos, foi morto. Três bandidos invadiram uma chácara no domingo e, na fuga, levaram o filho do dono refém. O pai saiu com o caseiro e outros filhos em perseguição aos sequestradores. Na estrada rural, encontraram a PM, que atirou. O sequestrado foi libertado.