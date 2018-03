PM sofre atentado na Rodovia Ayrton Senna Um policial militar foi vítima de um atentado a tiros, no fim da madrugada deste domingo, na Rodovia Ayrton Senna, na Grande São Paulo. Valdo Leôncio de Lima trafegava com seu veículo, por volta das 5h30, quando foi atacado na altura do quilômetro 22, bairro de Cidade Satélite, município de Guarulhos. Dois homens que ocupavam uma motocicleta passaram do lado do carro do PM e efetuaram diversos disparos. Os tiros acertaram os vidros e outras partes do automóvel, mas Valdo não chegou a ser atingido. Os criminosos fugiram. A ocorrência foi registrada no 4.º Distrito Policial de Guarulhos.