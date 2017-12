PM troca tiros com suspeitos em área onde ficará 15ª UPP do Rio

SÃO PAULO - Policiais militares trocaram tiros com bandidos na manhã desta quarta-feira durante uma operação na região de Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da PM, a operação seria parte do reconhecimento da região, onde será instalada uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

A PM afirma ainda que apesar da intensa troca de tiros, ninguém ficou ferido. Durante a ação, não houve prisões ou apreensões. A operação foi comandada por policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

A assessoria da PM informou que mais ações deste tipo devem acontecer na região durante a semana, pois a corporação pretende finalizar a ocupação da área até a próxima segunda-feira, 7. Santa Teresa abrigará a 15º UPP da cidade.