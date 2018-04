PMDB de Temer lidera ranking de arrecadação no País

A primeira parcial da prestação de contas dos partidos, divulgada na sexta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que o PMDB nacional lidera o ranking das doações com R$ 8,6 milhões. O PT vem atrás, com R$ 5,55 milhões, seguido pelos tucanos que receberam R$ 5,4 milhões.

Para alcançar o total arrecadado pela direção nacional do PMDB, o PSDB tem que somar duas contas: as doações ao comitê financeiro da campanha presidencial e à direção nacional do partido, contabilizadas separadamente. Juntas, totalizaram R$ 9 milhões, apenas R$ 400 mil a mais do que o PMDB conseguiu arrecadar.

Ranking. O que jogou para cima as cifras de arrecadação da campanha petista foram as doações ao comitê financeiro de Dilma, quase o triplo do total declarado pelo comitê de Serra. Foram R$ 9,1 milhões doados à campanha presidencial do PT, frente aos R$ 3,6 milhões registrados em favor da campanha tucana.

O PV de Marina Silva também superou as doações à campanha de Serra, somando R$ 4,65 milhões.

Segundo o tesoureiro do comitê tucano, José Gregori, de uma semana para cá, o PSDB teria conseguido engordar o caixa em mais R$ 1 milhão. A prestação de contas mostra que Serra só gastou R$ 2,59 milhões. Talvez por iss, um dirigente do partido avalie que jamais viu uma campanha presidencial tucana "tão espartana" quanto a de Serra.

Prestação de contas

Balanço da conta dos partidos, divulgado pelo TSE

R$ 8,6 mi foram doados ao PMDB, partido que mais arrecadou

R$ 5,55 mi foram arrecadados pelo PT