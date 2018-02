PMDB define candidato para corrida estadual

O PMDB de Santa Catarina lançou ontem a pré-candidatura do ex-governador Eduardo Pinho Moreira ao governo do Estado. Com uma diferença de 99 votos, Moreira, que é presidente estadual da sigla, venceu o prefeito de Florianópolis, Dário Berger, em uma disputa acirrada. A militância do partido optou por contabilizar os votos um a um. Pelo menos 96% dos militantes compareceram às urnas. O atual governador, Luiz Henrique da Silveira, vai disputar o Senado.