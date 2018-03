PMDB do Rio faz festa de R$ 507 mil para Lula O PMDB do Rio vai gastar R$ 507 mil em uma festa popular de despedida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira à noite, no Sambódromo. A homenagem, intitulada "Obrigado, presidente Lula - o povo do Rio de Janeiro agradece", foi idealizada pelo governador peemedebista Sérgio Cabral que, no entanto, transferiu a organização para o diretório estadual de seu partido, a fim de evitar denúncias de uso da máquina e de recursos públicos na programação que pretende exaltar a parceria entre Estado e União.