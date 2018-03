PMDB dribla pressão de Lula e faz exigências

Nos últimos dias, Meirelles e o presidente Lula tentaram arrancar da cúpula do PMDB a garantia de que a vaga de vice seria do presidente do BC. Fracassaram. Os peemedebistas querem o presidente da Câmara e da legenda, Michel Temer (SP), para companheiro de Dilma. Lula fez charme, Meirelles esperneou. O PMDB não cedeu.

Em abril os peemedebistas vão entregar a Dilma um documento com dez sugestões do partido para o programa conjunto de governo. Pretendem mostrar-se como o lado moderno de uma chapa cuja candidata ainda está com o pensamento no modelo desenvolvimentista dos anos 70.

Ao decidir ficar no BC, Meirelles afetou também a política de Goiás. O candidato do PMDB ao governo, Iris Rezende, tinha esperanças de fortalecer sua chapa se tivesse Meirelles na disputa pelo Senado. Sem ele, Iris perde competitividade na luta com o tucano Marconi Perillo, que conta com o apoio do DEM. Isso porque, para o Senado, Demóstenes Torres (DEM) e Lúcia Vânia (PSDB) ficam muito fortes na luta pela reeleição. Já a chapa de Iris deverá levar para a disputa ao Senado o petista Rubens Otoni, que está bem atrás dos concorrentes.