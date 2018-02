PMDB e PDT firmam aliança no Estado

O PMDB e PDT formalizaram aliança para disputar o governo do Rio Grande do Sul. Pelo acordo, o prefeito de Porto Alegre pelo PMDB, José Fogaça (foto), renuncia ao cargo nesta semana para disputar o Palácio Piratini. O PDT assumirá a prefeitura com José Fortunati e indicará o deputado Pompeo de Mattos como vice na chapa majoritária. Os dois partidos têm 206 das 496 prefeituras do Estado, oito das 31 cadeiras na Câmara e 15 das 55 vagas da Assembleia.