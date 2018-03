PMDB, PT, PSB e PDT confirmam aliança

O PMDB do Distrito Federal confirmou no sábado a aliança com o PT na disputa pelo governo. A aliança entre as duas legendas foi aprovada por 97 dos 122 votos. Tadeu Filippelli ocupará a vaga de vice na chapa encabeçada pelo petista Agnelo Queiroz, ex-ministro dos Esportes. A aliança conta ainda com o PSB e com o PDT, que indicarão os candidatos ao Senado: o deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB) e o senador Cristovam Buarque (PDT).