PMs acham R$ 35 mil e maconha em presídio Uma revista feita ontem por 150 policiais militares no Presídio de Igarassu, região metropolitana do Recife, resultou na apreensão de R$ 35 mil em espécie, 32 celulares, 15 carregadores, armas artesanais, nove quilos de maconha e mais de 30 litros de cachaça artesanal. O dinheiro estava na cela de Alexandre Cavalcante Alves, de 40 anos, junto com três pacotes de maconha. Para o comando do Batalhão de Choque, a apreensão indica corrupção.