PMs acusados de matar garoto vão depor O delegado Carlos Eduardo Almeida, que investiga a morte de Matheus Rodrigues Carvalho, de 8 anos, no Complexo da Maré, no dia 4, convocará novamente os quatro policiais militares que estavam próximos ao local na hora do crime. O menino foi baleado na cabeça ao ser confundido com um bandido, segundo testemunhas. Almeida quer determinar o local onde os PMs estavam quando Matheus foi atingido.