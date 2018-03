PMs acusados por chacina vão a júri no Rio de Janeiro Quinze meses depois da Chacina da Baixada, a Justiça do Rio de Janeiro vai fazer o primeiro julgamento dos 11 policiais militares envolvidos no crime em que 29 pessoas foram mortas a tiros nos municípios de Queimados e Nova Iguaçu, em 21 de agosto, no Tribunal do Júri de Nova Iguaçu. O soldado PM Carlos José Carvalho vai responder a acusações de 29 homicídios, uma tentativa de homicídio e formação de quadrilha. A pedido da defesa, com a concordância do Ministério Público, Carvalho será julgado individualmente, assim como poderá acontecer com os outros réus. A motivação do crime nunca ficou clara, o que tornou o trabalho da acusação mais pesado. Enquanto não sai a sentença, permanece no papel a promessa do governo fluminense, de indenizar os familiares das vítimas. A relação dos beneficiados chegou inclusive a ser publicada no Diário Oficial do Estado, no início deste ano.