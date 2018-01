PMs e Bombeiros decidem manter a greve no Maranhão

SÃO PAULO - Os policiais militares e bombeiros do estado do Maranhão decidiram, no final da tarde de quarta-feira, 30, em mais uma reunião com o governo, medida pela Ordem dos Advogados do Brasila (OAB), continuar a greve da categoria que já dura uma semana.

O governo propôs reajuste de 10,1% e vale-alimentação de R$ 250, mas os grevistas rejeitaram. Eles reivindicam 30% e outros benefícios, Na prática, o reajuste seria escalonado de R$ 2.240,00 para R$ 3.891,00. Uma nova reunião entre as partes ocorre na próxima sexta-feira, 2.

Cerca de 400 homens da Força Nacional estão em São Luís para evitar a descontinuidade dos serviços de segurança durante a paralisação dos militares.