PMs em greve na BA desocupam prédio da Assembleia Legislativa em Salvador

Solange Spigliatti e Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Atualizado às 7h55

São Paulo, 9 - Os cerca de 250 policias militares que ocupavam a Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador, deixaram o local de forma pacífica por volta de 7h30 desta quinta-feira, 9, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A retirada dos grevistas começou às 6 horas, com a saída das poucas mulheres que ainda acompanhavam os policiais militares.

Prisões - Dois líderes da greve que tinham mandados de prisão decretados pela Justiça por atos de vandalismo foram presos pela Polícia Federal e retirados pelos fundos do prédio da Assembleia

Segundo o tenente-coronel do Exército, Marcio Cunha, o líder do movimento, Marco Prisco, e Antonio Paulo Angelini foram levados para o quartel do Exército, em Salvador, e estão à disposição da Justiça.

A secretaria informou ainda os outros oito grevistas são procurados pela Polícia Federal.

Agentes da PF e homens do Exército revistam o edifício para garantir que nenhum grevista ainda está no local.