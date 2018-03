PMs paulistas embarcam para integrar Força Nacional no Rio Quinze homens da tropa de Choque da Polícia Militar de São Paulo embarcaram na manhã desse domingo para o Rio de Janeiro, onde integrarão a Força Nacional de Segurança Pública (Fnsp), que passará a atuar a partir dessa semana no estado vizinho. Segundo a PM, o grupo foi escolhidos entre 140 soldados que já foram treinados para integrar a força. Os policiais deverão permanecer no Rio por 60 dias. A Força foi pedida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo governador do Rio, Sérgio Cabral. Na primeira etapa do plano de segurança, os militares atuarão no monitoramento das divisas do estado, para evitar a entrada de armas, drogas e a circulação de criminosos.