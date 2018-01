PMs pedem R$ 24 mil de Rita Lee por dano moral

ARACAJU - Pelo menos 16 policiais militares entraram com ações por danos morais contra a cantora Rita Lee. Eles alegam ter sido ofendidos pela roqueira, em 29 de janeiro deste ano, quando ela fazia seu show de despedida na Praia Atalaia Nova, em Barra dos Coqueiros, Região Metropolitana de Aracaju. No fim do show, ela foi presa por desacato a autoridade. Naquela noite, os policiais faziam a segurança do evento.

O advogado Plínio Karlo, que representa sete militares, garantiu que o fato de a cantora ter revelado ao Fantástico, da TV Globo, que sofre de transtorno bipolar não vai prejudicar o andamento da ação. Ele pede indenização de R$ 24.880 para cada militar agredido verbalmente pela artista.

"Como ela vai alegar que estava doente naquele momento em que agrediu os militares?", questionou o advogado Karlo, ao assegurar que a ação seguirá normalmente na Justiça. Karlo explicou que preferiu ingressar com ações individuais porque, nesses casos, a Justiça é mais célere para julgar os processos. Já foram agendadas diversas audiências para este mês, e os processos tramitam nas 1.ª, 3.ª, 5.ª e 8.ª Varas Cíveis de Aracaju.

Acordo. Na semana passada, a Justiça propôs a Rita Lee que doasse o cachê, de R$ 115 mil, para o Fundo Municipal para Criança e Adolescente da Barra dos Coqueiros e prestasse serviços à comunidade por três meses, para não dar prosseguimento à ação.

Nesta terça-feira, 8, o promotor de Justiça Ricardo Machado Oliveira informou, por meio da Assessoria de Imprensa do Ministério Público Estadual, que não se pronunciaria sobre o assunto.

A confusão. Rita Lee foi presa durante o evento Verão Sergipe, após ofender policiais militares. Ela os mandou fumar um "baseado" e que se retirassem do show. A situação piorou quando a artista partiu para agressões verbais, chamando os agentes de segurança de "f.d.p.", "cachorros" e outros palavrões.

Ao fim da apresentação, a cantora foi presa e encaminhada para a Delegacia Plantonista em Aracaju para prestar esclarecimentos. Ela postou no Twitter: "Tô indo p/ a delegacia...a polícia de Aracaju não gosta de mim, mas Sergipe gosta, estou dentro do carro", "Último show e ela vai presa? Não poderia ser mais la cantante, afff".

Rita Lee, após prestar depoimento, foi liberada. Ela foi enquadrada pelo ato de desacato a autoridade. Em seguida, a cantora foi para o hotel.