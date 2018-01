PMs prendem quarteto com carro clonado Policiais militares prenderam hoje quatro homens com um carro clonado sobre a Ponte da Vila Guilherme, na divisa entre as zonas leste e norte de São Paulo, por volta das 6 horas. Os policiais pararam o automóvel em que o quarteto suspeito estava, um Vectra verde placa CPP 6733, da capital paulista, e verificaram que era um clone, chamado de "dublê" pela polícia, idêntico a um já existente. Esses veículos, normalmente, são usados por bandidos em assaltos, como forma de despistar a polícia. Com os quatro homens, os policiais apreenderam duas pistolas e uma submetralhadora. Como nenhum outro objeto foi apreendido com a quadrilha, a polícia acredita que eles estariam a caminho de um assalto. Os detidos foram encaminhados do 9.º Distrito Policial (DP), lado do Carandiru, na zona norte.