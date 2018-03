PMs que faziam segurança de vice-presidente do TCM do Rio são baleados

SÃO PAULO - Dois policiais militares que trabalhavam como segurança da família do vice-presidente do Tribunal de Contas do Município (TCM), José Moraes, foram baleados na manhã desta quinta-feira, 1, na Ilha do Governador, no Rio. O sargento Antônio Carlos Batista Martins morreu e o cabo Eric Pereira ficou ferido sem gravidade.

Os dois trabalhavam oficialmente pelo Batalhão de Polícia de Choque (BP-Choque) para garantir a segurança da família do vice-presidente, solicitada à Polícia Militar pela presidência do TCM, devido ao episódio recente envolvendo a família do conselheiro.

Segundo a PM, os bandidos estavam em um veículo Fox e seguiram o sargento Antonio Carlos com o objetivo de roubar a moto em que ele se dirigia ao prédio em que reside o conselheiro Moraes. Quando o sargento parou para estacionar, foi abordado e reagiu. Os bandidos, em maior número, dispararam, acertando gravemente o sargento, que ainda foi socorrido, levado para o Hospital da Base Aérea do Galeão, mas não resistiu.

O cabo Eric foi ferido quando, ao ouvir os tiros, saiu do prédio para prestar socorro ao sargento. De acordo com a PM, nenhum familiar do conselheiro foi ferido.