PMs que liberaram atropelador de filho de Cissa têm prisão decretada

Cissa Guimarães chega para a missa de 7º dia da morte do filho, na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema

SÃO PAULO - A Justiça Militar do Rio decretou na noite desta terça-feira, 27, a prisão preventiva dos dois militares suspeitos de liberar o veículo de Rafael Bussamra, de 25 anos, que atropelou o estudante Rafael Mascarenhas, de 18, filho da atriz Cissa Guimarães.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Emoção e tristeza na missa em lembrança a Rafael Mascarenhas

A decisão é da juíza Ana Paula Monte Figueiredo Pena Barros, da Auditoria da Justiça. Segundo a magistrada, a prisão dos suspeitos é importante para a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.

A defesa do atropelador afirma que o cabo Marcelo de Souza Bigon e o sargento Marcelo Leal Martins teriam cobrado R$ 10 mil para não registrar a ocorrência na delegacia. Os PMs estão presos administrativamente no 23º Batalhão do Leblon.

Em nota, o Ministério Público, que ofereceu denúncia contra os militares, afirma que "o fato sem dúvida abala o nome da Instituição, bem como faz nascer e crescer o sentimento de impunidade e do chamado 'jeitinho' para resolver as coisas".

Mascarenhas morreu atropelado no último dia 20 dentro do Túnel Zuzu Angel, na Gávea, na zona sul da cidade.

Nesta terça-feira também é realizada a missa de 7ª dia de Rafael na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema.

Reconstituição

O estudante Rafael Bussamra disse durante a reconstituição do crime que atropelou o estudante numa curva no fim do Túnel Acústico, na Gávea (zona sul do Rio). Segundo o atropelador, o Mascarenhas fazia uma manobra com a curva muito aberta e, por isso, não foi possível frear.

A reconstituição do crime ocorreu durante toda a madrugada de hoje e foi baseada nos depoimentos de seis pessoas, entre envolvidos e testemunhas. Um skatista, amigo de Rafael, representou o filho da atriz Cissa Guimarães.

Para concluir o inquérito, a Polícia Civil aguarda os laudos das perícias do carro do atropelador e da reconstituição. Algumas contradições precisam ser esclarecidas, entre elas se Bussamra disputava um racha com os ocupantes de um Honda Civic guiado por um amigo dele.

Até as 19h de hoje, o carona de Bussamra, o estudante André Liberal, de 19 anos, prestava depoimento na 15ª DP. Segundo a polícia, ele, que já havia prestado depoimento, foi convocado novamente para esclarecer pontos importantes da investigação.