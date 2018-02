PMs são baleados próximo à favela Cidade de Deus, no Rio O capitão Augusto Eduardo Moreira Valentim e o soldado Alexandre Oliveira, do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Jacarepaguá, foram baleados na madrugada de terça-feira, 20, quando faziam patrulhamento em uma avenida próxima à favela Cidade de Deus (zona oeste do Rio). Eles abordaram os ocupantes de um carro e foram recebidos a tiros. Os dois sofreram ferimentos de raspão no rosto, mas receberam atendimento e estão fora de perigo. Na manhã desta quarta, 21, policiais do mesmo batalhão fizeram incursões na favela para localizar os criminosos e houve novo confronto. O cabo Cláudio Paulino de Moraes foi ferido por estilhaços de bala, mas passa bem.