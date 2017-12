PMs são presos por colegas após assalto Os soldados Márcio Aparecido Vitorino, Cléber da Silva e Paulo Henrique de Paula Quintana, todos lotados na 4ª Companhia do 09º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, localizada no bairro do Jardim Peri, foram presos por volta das 22h da noite desta segunda-feira, após assaltarem a video-locadora Vídeo Norte, localizada na Avenida Guapira, em Vila Gustavo, zona norte da capital paulista. Armado e à paisana, o trio de PMs, após assaltar o estabelecimento comercial, fugiu em um Gol branco, mas, perseguido por colegas da 3ª Companhia do 05º Batalhão, acabou batendo o Gol em uma Kombi que estava estacionada na Rua Rosa Maria, travessa da avenida. Os três policiais bandidos, que usaram os revólveres da corporação para realizar o assalto, foram levados para o 39º Distrito Policial, de Vila Gustavo, onde está sendo registrado boletim de ocorrência de flagrante de roubo. A Corregedoria da Polícia Militar deve entrar no caso e os policiais poderão ser levados para o Presídio Romão Gomes, da Polícia Militar.