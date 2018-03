PMs são suspeitos de extorquir e atirar em jovem no Rio

Dois policiais militares são suspeitos de roubar e tentar assassinar uma jovem na noite de sexta-feira, 27, no Rio de Janeiro. A mulher, moradora do Morro São Carlos, levou um tiro de carabina no rosto e caiu num barranco, mas conseguiu sobreviver. Depois de abandonada pelos agressores, foi socorrida por um ciclista e encaminhada ao hospital. Ela denunciou os policiais e um deles foi preso na tarde deste sábado.

Segundo o delegado Alexandre Braga, a mulher foi abordada por um cabo e um soldado do Batalhão do Estácio à noite, próximo à Estação do Metrô do bairro. Ao descobrirem que ela tinha R$ 1.700, os dois roubaram o dinheiro e ainda tentaram extorquir R$ 20 mil.

O delegado contou que os dois rodaram com a vítima dentro do carro da polícia e de um veículo de um dos policiais. Depois, ela foi levada para a Estrada das Paineiras, no Alto da Boa Vista, onde dispararam contra a mulher.

"Acabaram levando essa moça para um lugar ermo, onde eles acabaram, provavelmente, querendo ocultar os crimes prévios que eles tinham cometido, dando um tiro nessa menina e abandonando-a num precipício", disse o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, o Batalhão do Estácio está colaborando com as investigações. Na tarde de hoje, policiais militares recolheram as armas que estavam com os suspeitos, duas pistolas, um fuzil e uma carabina, e encaminharam para a Delegacia. As informações são da Agência Brasil.