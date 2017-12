Pneu de avião da FAB estoura durante pouso no Rio O pneu traseiro de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) estourou às 8h46, quando a aernonave pousava no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Segundo a Infraero, o avião estava com oito passageiros, mas, apesar dos susto, ninguém ficou ferido. A aeronave, que vinha de Barbacena (MG), ainda está na pista. Os pousos e decolagens estão sendo feitos numa pista auxiliar. O aeroporto informou que o incidente não provocou atrasos nos outros vôos.