Pneu de avião da Gol estoura durante pouso A Gol confirmou o estouro de um dos seis pneus do Boeing 737-800 no momento do pouso em São Luís, na noite de quinta-feira. O avião, que havia decolado de Manaus, fazia escala na capital maranhense, mas os passageiros, assustados com o barulho, tiveram de descer para que o conserto fosse feito. Segundo a Gol, a aterrissagem foi realizada "dentro das normas de segurança".