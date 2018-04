Por que o sr. votou contra?

A lei (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - Loman) cogita do auxílio para juízes. Mas remete a lei. E a lei não veio. A Loman não é autoaplicável.

Se não há uma lei específica, como o STF fez o reajuste?

Tomaram de empréstimo um decreto do Executivo. Mas o Loman exige uma lei.

O sr. acredita que a decisão do STF fará com que outros segmentos do Judiciário também aumentem o valor do benefício?

É um círculo vicioso, uma bola de neve. Vai atualizar outros segmentos do Judiciário. Um suspiro do Supremo, no que convém, é observado pelos diversos segmentos do Judiciário.