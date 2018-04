Polícia abre sindicância para apurar irregularidades em IML do RJ

O Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica do Rio abriu uma sindicância para apurar possíveis irregularidades no funcionamento em laboratórios do Instituto Médico Legal, em São Cristóvão, na zona norte do Rio, segundo informações da assessoria da Polícia Civil.

Entre as irregularidades investigadas estão desvio de conduta de funcionários e atraso no início das atividades do laboratório de toxicologia, segundo a assessoria.

A investigação foi gerada por conta da demora no laudo do exame de urina feito por Eliza Samudio, de 25 anos. O resultado preliminar foi divulgado em junho, oito meses depois ela ter registrado queixa de agressão contra o goleiro Bruno Fernandes.

Em outubro do ano passado, a jovem relatou à polícia que Bruno e alguns amigos dele a teriam forçado a ingerir remédios abortivos. Na época, Eliza estava grávida de cinco meses.