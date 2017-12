Polícia acha bananas de dinamite em Jundiaí O policial militar Sebastião Alves dos Santos, de 34 anos, apreendeu hoje duas bananas de dinamite em gel, na Vila Ana, próximo à Via Anhangüera, com o lavador de carros Natanael Roberto de Lima Camargo, de 19 anos. O rapaz foi abordado por fumar maconha e escondeu-se em casa. Após revista da residência, a PM encontrou os explosivos. Natanael disse ter achado as bananas de dinamite de 30 centímetros cada uma em um matagal, há sete meses. O delegado Álvaro de Oliveira Ribeiro Filho determinou a prisão do acusado com base na lei de porte de arma de fogo restrito. No mês de março deste ano, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí fez a maior apreensão de explosivos do Estado, com 70 quilos da mesma dinamite em gel. Parte do material seria usado para explodir o Fórum da cidade.