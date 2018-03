Polícia acha bonecos nazistas na casa de bacharel de Direito preso no Rio

RIO - Na casa do bacharel de Direito e estudante de Educação Física João Marcos Aguiar Godim Crespo, de 26 anos, preso nesta terça-feira, 28, sob a acusação de "injúria racial", policiais civis da 14ª Delegacia (Leblon), encontraram bonecos de soldados nazistas e a miniatura do ditador Adolph Hitler em um carro conversível. Também foram apreendidos um computador e um notebook utilizados pelo jovem para acessar as redes sociais onde ele dava vazão aos seus preconceitos e injúrias.

Nestes sites de relacionamentos os policiais que atuam no programa Delegacias de Dedicação Integral ao Cidadão (DEDIC) recolheram comentários postados em nome de Godim Crespo com ideias típicas nazistas, como a defesa da eugenia: "Graças a Deus, em pouco tempo estarei longe dessa gentalha e dessa cafonice. Deus nos livre dessas pragas cafonas, nós, pessoas de bem, que nascemos bem, que tivemos educação e uma ótima genética. Viva a eugenia!"

Morador da valorizada Rua Negreiros Lobato, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona Sul do Rio, ele ultimamente vinha tecendo fortes críticas a moradores de bairros distantes da cidade que fazem da visita à árvore de natal no centro da Lagoa um passeio típico de final de ano.

"É impressionante o mau-humor e a inveja de pessoas que moram mal pra ..., onde tudo é feio, essas mesmas pessoas devem achar um grande programa visitar a árvore de natal da Lagoa, que fica apenas 1 min da minha casa e que eu nunca perdi nem 10 segundos olhando para a mesma", dizia uma postagem recolhida pela polícia.

Os policiais, segundo informaram, receberam, de usuários de um site de relacionamentos, denúncias anônimas sobre o comportamento do estudante. Caso venha a ser condenado, Crespo estará sujeito a pena de dois a cinco anos de reclusão.