Polícia acha dois corpos carbonizados em picape no Embu Dois corpos foram encontrados carbonizados na madrugada desta quarta-feira, 14, dentro de um veículo no município do Embu, na Grande São Paulo. O veículo, uma picape, foi encontrado em chamas por policiais militares. O veículo foi localizado por volta das 2h30 em uma estrada de terra com acesso pela Rua dos Gerânios, no Jardim Santa Bárbara. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas, apagaram o fogo e encontraram os dois corpos. As vítimas, cujo sexo e identificação ainda não foram divulgados, estavam no banco de trás da picape, que não tem queixa de roubo. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial Central do Embu, onde os fatos seriam investigados. Até às 5h30, policiais de Embu não haviam conseguido entrar em contato com o proprietário do carro nem com parentes do mesmo. Por isso, ainda não se sabia se os corpos carbonizados seriam de bandidos mortos por rivais ou se de vítimas de seqüestro.