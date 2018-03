Polícia acha dois corpos e relaciona com PCC O Primeiro Comando da Capital (PCC) é suspeito de eliminado dois ex-integrantes da facção. Ontem a polícia encontrou dois corpos num matagal, na Estrada de Pedra Branca, bairro Areião, próximo à Via Anchieta. As vítimas não foram identificadas. Segundo o delegado Mitiaki Yamamoto, de São Bernardo, podem ser dois rapazes expulsos da facção e desaparecidos desde o dia 13.