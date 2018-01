Polícia acha dólar e real em bagagens de avião Cédulas de dinheiro, em dólar e real, estavam em algumas das malas encontradas na fuselagem do avião Bandeirante PT-SEA que caiu no sábado passado no Rio Manacapuru, no amazonas, matando 24 pessoas. Em entrevista a uma rádio local, a delegada de Coari, de onde partiu o avião, Samara Fernandes de Amorim, afirmou que não se pode dizer ainda a quantidade de dinheiro, pois todas as bagagens estão retidas em uma sala da delegacia e devem ser periciadas. "Só amanhã (hoje) é que devem ser liberadas (as malas) às famílias", disse a delegada. A bagagem retida tem peso estimado de 150 quilos. Ontem, chegaram a Manaus partes da fuselagem do avião para serem analisadas por uma comissão de técnicos especialistas em segurança e prevenção de acidentes aéreos, formada por técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Manaus Aerotáxi, da seguradora do avião e do fabricante da aeronave, a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer). O material recolhido foi transportado por uma balsa que deixou o local do acidente na manhã de anteontem. De acordo com a Assessoria de Imprensa do Seripa, não há ainda uma previsão para a conclusão do laudo pericial que definirá os primeiros resultados das investigações sobre o acidente em Manacapuru. Na manhã de anteontem, técnicos da Embraer avaliaram os destroços da aeronave, ainda em Manacapuru. O avião Bandeirante foi separado em duas partes, dobrado e teve o prefixo de identificação coberto por tinta pelos técnicos da Manaus Aerotáxi. ESCLARECIMENTO Diferentemente do publicado em "Velocidade de avião definiu tragédia", Gustavo Mello não foi contratado pelo Grupo Bradesco de Seguros e Previdência, mas pela Manaus Aerotáxi, para avaliar as causas do acidente com a aeronave PT-SEA.