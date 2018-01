Polícia acha ossada, que pode ser de criança, em canavial A Polícia Civil de Leme, no interior paulista, encontrou ontem uma ossada humana enterrada em um canavial. A descoberta reforça a hipótese de que o desempregado Valdecir Ferreira, de 26 anos, tenha estuprado e matado três crianças no local. No dia 16, a polícia já havia encontrado a ossada da menina Beatriz Aparecida Claudino, de 8 anos, perto dali. Uma semana antes do Natal, Ferreira confessou ter assassinado a sobrinha, de 11 anos, desaparecida desde 2002. Em seguida, ele confessou ter matado Beatriz. O desempregado também é suspeito de ter assassinado uma menina de 3 anos, em Santa Cruz da Conceição, cujo corpo foi localizado boiando no rio do sítio da família. A investigação corre em segredo de justiça. ROSE MARY DE SOUZA, ESPECIAL PARA O ESTADO