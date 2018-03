Polícia acha refinaria de drogas na Rocinha A Polícia Civil do Rio encontrou ontem na Rocinha uma refinaria clandestina de cocaína e 20 quilos da droga. A operação contou com mais de 300 agentes, além de dois helicópteros e um blindado. Um homem foi preso. Por causa do intenso tiroteio, mais de 2 mil alunos ficaram sem aula. No local, foram apreendidos equipamentos para aumentar a quantidade da droga, que era misturada até a fermento. Também foram achados 10 quilos de maconha, quatro espadas, duas escopetas, uma metralhadora, duas granadas, munição, dez motos e cinco carros roubados, além de uma prensa tão grande que teve de ser retirada de helicóptero.