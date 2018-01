Polícia acha suástica com gremistas presos A polícia está preocupada com a ação de neonazistas nas torcidas organizadas do Grêmio. Ontem, ao prender em Porto Alegre três suspeitos de esfaquear um rapaz após jogo contra o Internacional no dia 16, a polícia apreendeu com eles símbolos do time tricolor com a suástica. Dois confessaram a agressão, alegando que a vítima era punk.