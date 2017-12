Polícia acusa Dado Dolabella de agressão O ator Dado Dolabella foi indiciado por lesão corporal leve e enquadrado na Lei Maria da Penha, ontem, por agressão à atriz Luana Piovani. A pena varia de 3 meses a 3 anos de prisão. O advogado do ator, Michel Assef Filho, afirmou que aguarda manifestação do Ministério Público para apresentar a defesa. O ator já foi informado sobre o indiciamento e segue rotina normal. Luana Piovani estava em gravação ontem no Projac. O casal estava noivo e brigou em uma boate do Rio em 23 de outubro. Uma funcionária da atriz também foi agredida.