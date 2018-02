Polícia aguarda advogado de assassino de Glauco para começar depoimento

O delegado Archimedes Cassão Veras Junior, do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Osasco, na Grande São Paulo, aguarda a chegada do advogado do estudante Carlos Eduardo Sundfeld, de 24 anos, para dar início ao depoimento do suspeito da morte do cartunista Glauco. O advogado deve chegar por volta das 14 horas, segundo informações da Polícia Federal.

Segundo a PF de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde Cadu, como o jovem é chamado, está detido desde a noite de domingo, 14, o delegado Archimedes chegou por volta das 11h30 de hoje, entrando na sede da PF pela porta lateral, sem dar entrevistas.

Transferência

A autorização da transferência de Carlos Eduardo ainda não foi solicitada à Polícia Federal do Paraná.

A informação é da assessoria da PF de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde ele está detido desde a noite deste domingo, 14, após uma tentativa de fuga para o Paraguai.