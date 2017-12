Polícia anuncia primeira apreensão de oxi no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul anunciou, nesta quinta-feira, 12, a primeira apreensão da nova droga conhecida como oxi, no Estado. O material foi apreendido em 25 de abril deste ano, quando três integrantes de uma quadrilha foram presos, na Vila Mário Quintana, bairro Rubem Berta, em Porto Alegre.

No total, 28 integrantes desta quadrilha já foram presos pela polícia. Na ocasião, também foram apreendidos oito quilos de maconha e cerca de R$ 1,2 mil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O oxi é uma mistura de pasta-base de cocaína, querosene e cal virgem e até ácido de bateria. O entorpecente é mais devastador do que o crack. A droga está sendo analisado pelo Instituto Geral de Perícias (IGP).

Para o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), o oxi é proveniente da Bolívia. Segundo o delegado Rodrigo Zucco, da 2ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (DIN) do Denarc, a apreensão do entorpecente não significa que a droga esteja disseminada no Estado.