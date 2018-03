Polícia apreende 1 tonelada de carne irregular no Sergipe

Mais de uma tonelada de carne bovina transportada irregularmente foi apreendida na manhã desta segunda-feira, 9, no km 50 da BR 235 em Itabaiana, no Sergipe.

A carga estava na carroceria de dois veículos, um Fiat Strada e um Ford Ranger. Os condutores dos carros informaram que as carnes adquiridas no município de Carira, também em Sergipe, seriam levadas para uma churrascaria no município de Itabaiana e para um restaurante em Aracaju.

A carne foi encaminhada à Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e, posteriormente, servirá de alimento para os animais do Zoológico de Aracaju.