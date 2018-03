Polícia apreende 100 quilos de maconha e prende dois em SP Um total de 100 quilos de maconha foi apreendido na madrugada desta quinta-feira na zona oeste da capital paulista. Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar. Durante patrulhamento, os policiais, desconfiaram de dois homens que caminhavam pela Avenida Brigadeiro Henrique Fontenelle, no Parque São Domingos, região de Pirituba, na zona oeste. Os desconhecidos correram e um deles pulou o muro de uma residência da localidade, conseguindo fugir. No imóvel, no entanto, os policiais prenderam Renê Fernando da Silva e encontraram 168 tijolos de maconha, totalizando 100 quilos do entorpecente. A droga estava embaixo de dois berços. Os PMs também localizaram no interior da casa uma balança de precisão. Uma hora depois, ainda em patrulhamento pela região, a PM enfim prendeu o segundo traficante, identificado até o momento apenas como Dráuzio. A dupla foi autuada em flagrante no 91º Distrito Policial, de Vila Leopoldina.