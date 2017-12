Polícia apreende 104 quilos de maconha em municípios de SP A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 104 quilos de maconha no interior de São Paulo, em duas ações, no domingo, 11. Seis pessoas foram detidas e atuadas por tráfico de entorpecentes. Boa parte da droga, 72 quilos, foi encontrada num veículo Estrada, que trafegava na Rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos, a 378 quilômetros da capital. Durante vistoria, policiais acharam 179 tabletes da droga, escondidos no assoalho da cabine e nas laterais da caçamba. As duas mulheres e um homem que estavam no interior do carro foram detidos. Em Assis, mais 32 quilos de maconha eram transportados por três homens, sendo um deles natural do Paraguai e outro menor de idade. Eles foram abordados na Rodovia Miguel Jubran, dentro de uma Saveiro. Ao vistoriarem o carro, os policiais localizaram 39 tabletes da droga, divididos em três mochilas. Os dois adultos foram atuados em flagrante, e o adolescente, encaminhado à Casa de Custódia de Paraguaçu Paulista.