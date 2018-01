Polícia apreende 11 armas e 16 granadas em operação no Rio

Onze armas e 16 granadas já foram retiradas dos morros Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, nos bairros de Copacabana e Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, durante os cinco dias de ocupação da Polícia Militar (PM).

O objetivo da PM com a ocupação é diminuir os confrontos com suspeitos e priorizar a segurança da população local, além de permitir que a força policial faça as prisões e apreensões com o decorrer do tempo.

De acordo com a polícia, uma jovem de 15 anos com uniforme escolar foi abordada ontem por agentes do 19º Batalhão, de Copacabana, e, em sua mochila, foi encontrado um fuzil de uso exclusivo das Forças Armadas.