Polícia apreende 125 mil maços de cigarro contrabandeados no PR

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quarta-feira, 16, 125 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai no quilômetro 580 da BR-277, em Cascavel, no Paraná.

A carga de cigarros estava em um caminhão escondida entre um montante de papelão para reciclagem. O veículo foi abordado durante uma fiscalização de rotina.

O motorista do veículo, de 24 anos, afirmou à polícia que levaria a carga para Curitiba, mas negou conhecer o destino exato da descarga do produto. A ocorrência foi encaminhada para a Policia Federal de Cascavel.

BALANÇO

Entre janeiro e junho deste ano, a Delegacia da Polícia Rodoviária de Cascavel já apreendeu mais de 1.650 milhão de maços de cigarro de origem paraguaia. Nesse período, mais de 40 veículos que transportavam as mercadorias contrabandeadas foram retirados de circulação.